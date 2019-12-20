Сегин — о Худобине: Добби был первой, второй и третьей звездой сегодня

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин оценил вклад голкипера Антона Худобина в победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ). Российский вратарь отразил 45 из 48 бросков.

«Добби был первой, второй и третьей звездой сегодня. Но мы счастливы, что „Далласу“ удалось взять важные два очка», — приводит слова Сегина журналист Мэттью Дефранкс.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв был признан второй звездой матча. Российский защитник забил гол и сделал результативную передачу.



Главным героем встречи стал Сегин, ставший автором гола в овертайме. Также в активе канадского нападающего результативная передача на Александра Радулова в первом периоде. Замкнул тройку лучших форвард «молний» Ондржей Палат, также набравший 2 (1+1) очка.