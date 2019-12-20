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Нападающий «Каролины» Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий «Каролины» Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Рода Бриндамора.

В первых двух периодах шайб заброшено не было. Хозяева вышли вперёд на пятой минуте третьего периода, большинство реализовал Габриэль Ландеског. Гостям удалось отыграться благодаря точному броску Андрея Свечникова за три минуты до конца основного времени. Для российского форварда этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне. Ассистентами у Свечникова выступили Уоррен Фогеле и Джордан Стаал.

Видео гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Спустя минуту цели достиг бросок американского защитника «ураганов» Джейкоба Славина. Окончательный счёт установил Себастьян Ахо, поразивший пустые ворота.

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