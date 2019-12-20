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«Аризона» и «Миннесота» забили 13 голов на двоих, у Любушкина «-2»

«Аризона» и «Миннесота» забили 13 голов на двоих, у Любушкина «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:5.

Российский защитник «Аризона Койотс» Илья Любушкин провёл на площадке 13 минут и 19 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Аризона» потерпела второе поражение за последние три игры. «Миннесота» в свою очередь одержала первую победу после двух поражений кряду.

В другом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кессел (Холл, Дворак) – 16:14' (5x5)   1:1 Донато (Цуккарелло) – 22:00' (5x5)   1:2 Фолиньо (Суси, Раск) – 23:25' (5x5)   2:2 Чикран (Голигоски, Шмальц) – 29:46' (5x4)   2:3 Хартман (Фолиньо, Бродин) – 31:11' (5x5)   2:4 Стаал (Цуккарелло, Хант) – 38:15' (5x5)   3:4 Экман-Ларссон – 40:48' (5x5)   4:4 Чикран (Шмальц, Голигоски) – 43:22' (5x4)   4:5 Хант (Гринвей, Штурм) – 44:21' (5x5)   4:6 Цуккарелло (Стаал, Паризе) – 44:57' (5x5)   5:6 Келлер (Шмальц, Сёдерберг) – 45:23' (5x5)   5:7 Сутер (Фолиньо, Хартман) – 51:16' (5x5)   5:8 Канин (Паризе, Стаал) – 59:51' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ткачук (Линдхольм) – 07:34' (5x5)   2:0 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 19:52' (5x4)   2:1 Галлахер (Уэбер, Лехконен) – 29:46' (5x5)   2:2 Армиа (Лехконен, Шьяро) – 33:11' (5x5)   3:2 Чюлингтон (Годро, Ханифин) – 46:25' (4x4)   3:3 Судзуки (Казинс, Уил) – 51:58' (5x5)   3:4 Доми – 63:52' (3x3)
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