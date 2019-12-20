«Аризона» и «Миннесота» забили 13 голов на двоих, у Любушкина «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Миннесота Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:5.

Российский защитник «Аризона Койотс» Илья Любушкин провёл на площадке 13 минут и 19 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Аризона» потерпела второе поражение за последние три игры. «Миннесота» в свою очередь одержала первую победу после двух поражений кряду.

В другом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.