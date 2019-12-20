Худобин: у «Тампы» было много опасных моментов, но именно поэтому я получаю зарплату

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ). Российский вратарь отразил 45 из 48 бросков.

«Хорошо ли мы сегодня играли? Нет. Но в то же самое время мы смогли найти способ добавить победу в наше турнирное положение, что является самым важным для нас. У „Тампы“ было много опасных моментов, но именно поэтому я получаю зарплату. Я выполняю свою роль, другие парни выполняют свои роли. Когда вы играете с настолько креативной командой, как „Тампа“, то порой будут случаться вот такие матчи», — цитирует Худобина Dallas News.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв был признан второй звездой матча. Российский защитник забил гол и сделал результативную передачу.