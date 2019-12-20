ЦСКА продлил контракты с тремя молодыми хоккеистами

Нападающие «Звезды» Никита Ртищев, Лев Комиссаров и Максим Соркин продлили контракты с ЦСКА, информирует пресс-служба московского клуба.
Соглашения с хоккеистами 2000 года рождения рассчитаны до конца сезона-2022/23. Все хоккеисты являются воспитанниками «армейского» клуба и кандидатами в молодёжную сборной России.
Ртищев проводит свой второй сезон за «Звезду». В 62 матчах он набрал 26 (14+12) очков. Кроме того, на его счету 18 матчей и один гол в КХЛ в составе главной команды.
Для Комиссарова нынешний сезон также является вторым в «Звезде». В его активе — 63 матча и 25 (7+18) очков в ВХЛ, а также два матча на уровне КХЛ.
Соркин дебютировал в ВХЛ в нынешнем сезоне и набрал 9 (4+5) очков в 20 матчах. Также он провёл четыре матча за ЦСКА, в которых отметился голевой передачей.
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