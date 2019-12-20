Результаты матчей НХЛ 19 декабря 2019 года

19 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 10 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ. Гости смогли отыграться с 1:3 и одержать победу в овертайме.

«Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз» — 6:1.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ. Хозяева продлили победную серию до трёх матчей.

«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 Б.

«Оттава Сенаторз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:4 ОТ.

«Виннипег Джетс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:4.

«Колорадо Эвеланш» — «Каролина Харрикейнз» — 1:3.

«Калгари Флэймз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ.

«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 5:8.

«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 5:4 ОТ.