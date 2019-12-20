Результаты матчей НХЛ 19 декабря 2019 года
19 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 10 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 3:4 ОТ. Гости смогли отыграться с 1:3 и одержать победу в овертайме.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 А. Радулов (Сегин, Клингберг) – 04:09' (5x4) 1:1 Сергачёв (Джонсон, Палат) – 12:58' (5x4) 2:1 Киллорн (Кучеров, Хедман) – 15:24' (5x4) 3:1 Палат (Сергачёв, Шаттенкирк) – 23:22' (5x5) 3:2 Факса (Клингберг, Гурьянов) – 37:57' (5x5) 3:3 Дикинсон (Кольяно, Полак) – 55:42' (5x5) 3:4 Сегин (А. Радулов) – 63:00' (3x3)
«Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз» — 6:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Воробьёв (Майерс, Конечны) – 13:04' (5x5) 2:0 ван Римсдайк (Хейз, Нисканен) – 15:32' (5x5) 3:0 Нисканен (Хейз, Ворачек) – 17:05' (5x4) 4:0 Проворов (Конечны, Кутюрье) – 28:20' (5x4) 5:0 Питлик (Санхайм) – 29:22' (5x5) 6:0 ван Римсдайк (Конечны, Кутюрье) – 32:27' (5x4) 6:1 Олофссон (Далин, Юханссон) – 51:35' (5x4)
«Коламбус Блю Джекетс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ. Хозяева продлили победную серию до трёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Хаттон, Рой) – 00:42' (5x5) 1:1 Веренски (Нюквист, Дюбуа) – 02:55' (5x4) 1:2 Картер (Льюис, Клиффорд) – 31:16' (5x5) 2:2 Дженнер (Веренски, Бьёркстранд) – 58:17' (6x5) 3:2 Дюбуа (Нюквист, Джонс) – 61:11' (3x3)
«Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3 Б.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Бьорк (Койл) – 01:58' (5x5) 1:1 Бойчак (Эберле, Ли) – 23:26' (5x5) 1:2 Барзал (Бойчак) – 38:26' (5x5) 2:2 Крюг (Крейчи, Пастрняк) – 47:24' (5x3) 2:3 Барзал – 65:00' (ПБ)
«Оттава Сенаторз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:4 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Туррис) – 11:16' (5x5) 1:1 Уайт (Тирни, Боровецки) – 23:02' (4x4) 2:1 Наместников (Пажо) – 23:52' (4x5) 3:1 Анисимов (Эннис, Хейнси) – 38:41' (5x5) 4:1 Ткачук (Пажо, Дюклер) – 41:20' (5x4) 4:2 Гримальди (Дюшейн, Эллис) – 41:35' (5x5) 4:3 Джохансен (Эллис, Дюшейн) – 49:39' (5x4) 4:4 Йози – 53:07' (5x5) 5:4 Дюклер (Шабо, Пажо) – 62:40' (4x3)
«Виннипег Джетс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Нюландер (Кейн, Строум) – 00:59' (5x5) 0:2 Кубалик (Кейн) – 40:37' (5x5) 1:2 Пулман (Элерс, Моррисси) – 45:09' (5x5) 1:3 Густафссон (Кейн) – 50:58' (5x4) 1:4 Кейн (Нюландер, Боквист) – 56:39' (5x5)
«Колорадо Эвеланш» — «Каролина Харрикейнз» — 1:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 44:05' (5x4) 1:1 Свечников (Фёгеле, Стаал) – 57:04' (5x5) 1:2 Славин (Валльмарк, Мартинук) – 58:21' (5x5) 1:3 Ахо (Мартинук, Терявяйнен) – 59:54' (en)
«Калгари Флэймз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ткачук (Линдхольм) – 07:34' (5x5) 2:0 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 19:52' (5x4) 2:1 Галлахер (Уэбер, Лехконен) – 29:46' (5x5) 2:2 Армиа (Лехконен, Шьяро) – 33:11' (5x5) 3:2 Чюлингтон (Годро, Ханифин) – 46:25' (4x4) 3:3 Судзуки (Казинс, Уил) – 51:58' (5x5) 3:4 Доми – 63:52' (3x3)
«Аризона Койотс» — «Миннесота Уайлд» — 5:8.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кессел (Холл, Дворак) – 16:14' (5x5) 1:1 Донато (Цуккарелло) – 22:00' (5x5) 1:2 Фолиньо (Суси, Раск) – 23:25' (5x5) 2:2 Чикран (Голигоски, Шмальц) – 29:46' (5x4) 2:3 Хартман (Фолиньо, Бродин) – 31:11' (5x5) 2:4 Стаал (Цуккарелло, Хант) – 38:15' (5x5) 3:4 Экман-Ларссон – 40:48' (5x5) 4:4 Чикран (Шмальц, Голигоски) – 43:22' (5x4) 4:5 Хант (Гринвей, Штурм) – 44:21' (5x5) 4:6 Цуккарелло (Стаал, Паризе) – 44:57' (5x5) 5:6 Келлер (Шмальц, Сёдерберг) – 45:23' (5x5) 5:7 Сутер (Фолиньо, Хартман) – 51:16' (5x5) 5:8 Канин (Паризе, Стаал) – 59:51' (en)
«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 5:4 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Руссель (Годетт, Виртанен) – 02:49' (5x5) 2:0 Пирсон (Ливо, Виртанен) – 07:08' (5x4) 2:1 Маршессо (Карлссон, Смит) – 13:58' (5x5) 3:1 Петтерссон (Миллер) – 19:32' (5x5) 3:2 Смит (Маршессо, Карлссон) – 31:01' (5x5) 3:3 Холден (Стоун, Энгелланд) – 32:10' (5x5) 4:3 Петтерссон (Бёзер) – 49:19' (5x5) 4:4 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 55:40' (4x4) 5:4 Танев (Хорват, Бёзер) – 61:30' (3x3)
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