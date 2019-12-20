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Тротц — о сейве Варламова на Бьорке: определённо это был сейв года

Тротц — о сейве Варламова на Бьорке: определённо это был сейв года
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц похвалил голкипера команды Семёна Варламова за эффектный сейв в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 Б). Россиянин успел сгруппироваться и поймал шайбу после броска Андерса Бьорка.

«Во втором периоде Варламов совершил классный сейв. Это было очень круто. Определённо это был сейв года, после чего мы получили определённый импульс», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Варламов был признан первой звездой матча. Российский вратарь отразил 27 бросков из 29, а в серии буллитов пропустил всего одну шайбу, справившись с попытками Чарли Койла и Брэда Маршана.

Второй звездой признан защитник «Бостона» Тори Крюг. Американский защитник реализовал двойной численный перевес и помог «Бостону» перевести игру в дополнительное время. Замкнул тройку лучших защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу.

Варламов вытащил шайбу из пустого угла после броска Бьорка. Видео
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