Сергачёв — о поражении: «Тампе» нужно собраться и начать забивать. Это наша проблема

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4 ОТ).
«Мы создаём много моментов. Нам нужно просто собраться и начать забивать. Это наша проблема. В остальном мы играли достаточно хорошо. Ребята боролись за шайбу, прессинговали. Просто не очень удачно действовали в нашей зоне. Надеюсь, в следующий раз всё сработает», — цитирует Сергачёва пресс-служба НХЛ.
Сергачёв был признан второй звездой матча. Российский защитник забил гол и сделал результативную передачу.
Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин, ставший автором гола в овертайме. Также в активе канадского нападающего результативная передача на Александра Радулова в первом периоде. Замкнул тройку лучших Ондржей Палат, также набравший 2 (1+1) очка.
- 20 декабря 2019
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
08:52
-
08:32
-
08:28
-
08:21
-
08:09
-
07:59
-
07:45
-
07:31
-
07:10
-
06:55
-
06:54
-
06:45
-
06:26
-
06:19
-
06:14
-
06:00
-
05:45
-
05:39
-
05:26
-
05:15
-
04:58
-
04:20
-
04:07
-
03:57
-
03:41
-
02:59
-
02:55
-
02:30
-
02:05
-
01:38
-
00:38
-
00:29