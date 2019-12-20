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Сергачёв — о поражении: «Тампе» нужно собраться и начать забивать. Это наша проблема

Сергачёв — о поражении: «Тампе» нужно собраться и начать забивать. Это наша проблема
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:4 ОТ).

«Мы создаём много моментов. Нам нужно просто собраться и начать забивать. Это наша проблема. В остальном мы играли достаточно хорошо. Ребята боролись за шайбу, прессинговали. Просто не очень удачно действовали в нашей зоне. Надеюсь, в следующий раз всё сработает», — цитирует Сергачёва пресс-служба НХЛ.

Сергачёв был признан второй звездой матча. Российский защитник забил гол и сделал результативную передачу.

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин, ставший автором гола в овертайме. Также в активе канадского нападающего результативная передача на Александра Радулова в первом периоде. Замкнул тройку лучших Ондржей Палат, также набравший 2 (1+1) очка.

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