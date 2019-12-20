Варламов: было важно реабилитироваться за ужас с «Нэшвиллом»
Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 Б) отметил, что «островитянам» было важно реабилитироваться за разгромное поражение в предыдущем матче чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (3:8).
«Для нас было важно реабилитироваться. Тот матч был ужасом. Тогда мы играли неплохо, но пропускали после каждого броска. Такие вещи случаются, сезон длинный, поэтому сегодня было важно победить и вернуть уверенность в себе», — цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.
Варламов был признан первой звездой матча. Российский вратарь отразил 27 бросков из 29, а в серии буллитов пропустил всего одну шайбу, справившись с попытками Чарли Койла и Брэда Маршана.
Тротц — о сейве Варламова на Бьорке: определённо это был сейв года
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