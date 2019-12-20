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Защитник «Оттавы» Зайцев не вернётся на лёд в 2019 году

Защитник «Оттавы» Зайцев не вернётся на лёд в 2019 году
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев не вернётся в строй в 2019 году, сообщил главный тренер канадской команды Ди Джей Смит. По словам специалиста, российский хоккеист пропустит от двух до четырёх недель.

Зайцев получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ), неудачно заблокировав бросок. Ожидалось, что воспитанник московского хоккея пропустит около недели.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний хоккеист провёл 32 матча, в них набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «-1».

Осенью стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.

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