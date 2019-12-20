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Бекстрём: хочу завершить карьеру в «Вашингтоне». Здесь мой дом. Не хочу никогда уходить

Бекстрём: хочу завершить карьеру в «Вашингтоне». Здесь мой дом. Не хочу никогда уходить
Хоккей / НХЛ 0

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём признался, что хочет закончить карьеру в клубе.

«Я хочу этого. Здесь мой дом. «Вашингтон» всегда замечательно относился ко мне, мне нравится играть здесь. Это моя семья. И я никуда не хочу уходить.

Мы с Овечкиным здесь уже давно, стали частью команды, частью того, что здесь начали строить пару лет назад. Мне очень приятно, что я являюсь частью этого процесса, и хочу здесь завершить карьеру.

Мы делаем то, что нам нравится. Мы вместе играем в хоккей. Мы друзья и давно играем вместе. Но самое главное заключается в том, что мы вместе стали чемпионами. Так что мы через многое прошли», — цитирует Бекстрёма пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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