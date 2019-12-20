«Автомобилист» без выплаты компенсации расторг контракт с защитником Вишневским
«Автомобилист» расторг контракт с защитником Иваном Вишневским, информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон, которое не предусматривает выплат каких-либо компенсаций. Контракт Вишневского действовал до конца сезона.
Защитник пополнил состав “Автомобилиста” в прошлом сезоне и в общей сложности сыграл за уральскую команду 77 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 28 результативных передач при показателе полезности "-6".
31-летний защитник помимо «Автомобилиста» в КХЛ выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор». В общей сложности он отыграл 487 матчей, набрав 144 (47+97) очка при показателе полезности «-30» и 192 минутах штрафа.
Бывший защитник «Трактора» Иван Вишневский стал игроком «Автомобилиста»
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