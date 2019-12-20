Гика — о последнем месте в Восточной конференции: «Трактор» этого не заслуживает

Нападающий «Трактора» Томаш Гика выразил надежду на скорое возвращение в строй, а также поделился мнением о результатах команды. Челябинский клуб занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ.

«В целом я чувствую себя лучше. С момента травмы прошло больше недели, уже иду на поправку. В том эпизоде был толчок, ноги разъехались, по итогу у меня травма нижней части тела. Повторюсь, всё уже заживает, иду на поправку. Надеюсь, что скоро вернусь в дело.

Конечно, это тяжело, потому что ты хочешь быть с командой, помогать настолько, насколько это возможно. Очевидно, что, когда случаются травмы, это плохо, я делаю всё от меня зависящее, чтобы вернуться в строй как можно скорее, чтобы дать болельщикам повод гордиться «Трактором», чтобы биться за место в зоне плей-офф.

У нас хорошая команда, и мы не заслуживаем находиться на том месте в таблице, на котором находимся сейчас. Нам нужно сосредоточиться на каждой конкретной игре и выиграть столько матчей, сколько только сможем», — цитирует Гику пресс-служба челябинского клуба.