Голкипер «Оттавы» Андерсон лишился зуба после броска одноклубника на тренировке. Видео
Вратарь клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон лишился зуба на тренировке в результате того, что шайба после броска одноклубника прилетела ему в шлем.
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» #JayAndDan.
В нынешнем сезоне Андерсон провёл 16 игр за команду, отражая в среднем за матч 90,16% бросков и пропуская 3,01 шайбы. Этот сезон стал юбилейным для голкипера, который проводит в «Оттаве» уже 10-й сезон. Крэйг является одним из самых возрастных хоккеистов лиги. Американскому голкиперу 38 лет.
«Сенаторз» занимают 14-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 33 очка после 36 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Канадскому клубу в 2019 году уже не сможет помочь российский защитник Никита Зайцев, получивший травму.
Защитник «Оттавы» Зайцев не вернётся на лёд в 2019 году
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