Голкипер «Оттавы» Андерсон лишился зуба после броска одноклубника на тренировке. Видео

Вратарь клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон лишился зуба на тренировке в результате того, что шайба после броска одноклубника прилетела ему в шлем.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» #JayAndDan.

В нынешнем сезоне Андерсон провёл 16 игр за команду, отражая в среднем за матч 90,16% бросков и пропуская 3,01 шайбы. Этот сезон стал юбилейным для голкипера, который проводит в «Оттаве» уже 10-й сезон. Крэйг является одним из самых возрастных хоккеистов лиги. Американскому голкиперу 38 лет.

«Сенаторз» занимают 14-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 33 очка после 36 матчей регулярного чемпионата НХЛ. Канадскому клубу в 2019 году уже не сможет помочь российский защитник Никита Зайцев, получивший травму.