Макмиллан — о переходе в новый клуб: играю так же, как играет «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Брэндон Макмиллан после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1) поделился впечатлениями от игры нового клуба. За этим матчем канадский форвард наблюдал с трибун.

«У нас классная команда, которая играет мощно и правильно. Я изучал элементы системы и жду с нетерпением, когда смогу начать новую главу своей карьеры – теперь с «Авангардом». Я смотрел игру с видеотренером, он объяснял мне нюансы системы.

Много схожего с тем, что было в Риге, но, конечно, есть и отличия. Потребуется какое-то время для адаптации, но, надеюсь, смогу влиться максимально быстро. Я играю так же, как играет «Авангард» — мощно, активно, выкладываясь изо всех сил, чтобы принести пользу», — цитирует Макмиллана пресс-служба «Авангарда»

Брэндон выступает в КХЛ уже пятый сезон. В нынешнем чемпионате он провёл 34 матча за рижское «Динамо» и набрал 20 (9+11) очков.