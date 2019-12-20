Известен предварительный состав молодёжной сборной Казахстана на чемпионат мира—2020

Молодёжная сборная Казахстана прибыла в Чехию, где 26 декабря стартует чемпионат мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.
Предварительный состав молодёжной сборной Казахстана:
Вратари: Владислав Нурек («Алтай-Торпедо»), Роман Калмыков, Максим Павленко (оба — «Снежные Барсы»).
Защитники: Артём Королёв, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Тимофей Катасонов, Давид Муратов, Владимир Шлычков, Рустем Джумагулов (все — «Снежные Барсы»), Илья Нестеров («Иртыш»), Тамирлан Гайтамиров («Де-Мойн Бьюкканерс», USHL).
Нападающие: Диас Гусейнов, Максим Мусоров, Олег Бойко, Юсуп Асуханов, Владислав Сайко, Алихан Омирбеков, Станислав Александров, Ансар Шайхмедденов, Диас Атаханов (все — «Снежные Барсы»), Андрей Буяльский, Денис Чапоров, Валерий Ницевич, Руслан Дёмин (все — «Темиртау»), Константин Бондаренко, Максим Чалов, Никита Ляпунов (все — «Алтай»).
Главный тренер: Сергей Старыгин.
Тренеры: Андрей Шаянов, Александр Высоцкий, Ильдус Габдрахманов, Александр Колюжный.
- 20 декабря 2019
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