Биллек: Бафлин сделал операцию на травмированной лодыжке без ведома клуба

Обозреватель Winnipeg Sun Скотт Биллек прокомментировал ситуацию, которая сложилась между «Виннипег Джетс» и защитником Дастином Бафлином, который был дисквалифицирован клубом за неприбытие в расположение команды перед началом тренировочного лагеря.

«Ситуация между «Виннипег Джетс» и Бафлином остаётся напряжённой и неопределённой. Защитник был дисквалифицирован клубом за то, что не прибыл в тренировочный лагерь. С тех пор мы видели много разных сообщений. Сначала говорили, что он просто не приехал в тренинг-кемп, а за неделю до этого его видели катающимся вместе с друзьями. Затем сказали, что ему нужно подумать и Бафлин даже рассматривает возможность завершения карьеры после 14 сезонов в НХЛ. А затем последовало откровение, что в октябре он сделал операцию на травмированной лодыжке без ведома «Джетс».

Интервью генерального менеджера «Виннипега» Кевина Чевелдэйоффа было каким-то неловким. Он не сказал ничего существенного, потому что НХЛ заткнула рот его клубу, так как ждала жалобы со стороны профсоюза. Эта жалоба в итоге была подана, потому что Бафлин пытался вернуть $ 8 млн, причитающихся ему по контракту. Деньги, которые ему должны были выплатить, заморожены, потому что есть дисквалификация клуба. В какой-то момент независимый арбитр должен сказать своё решение, а общение Бафлина и клуба может означать, что либо он хочет вернуться в хоккей уже в ближайшие месяцы, либо он просто требует денег. Давайте не забывать, что здоровый Бафлин сделает «Виннипег» лучше», — отметил обозреватель.