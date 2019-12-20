«Металлург» и Буйницкий расторгли контракт

Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск) и нападающий Дмитрий Буйницкий расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2019/20 Континетальной хоккейной лиги Буйницкий сыграл за «Металлург» девять матчей, в которых не забил ни одной шайбы, но отдал одну результативную передачу.

«Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

«Металлург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 39 матчах команда из Магнитогорска одержала 18 побед и потерпела 21 поражение, семь из которых — в овертайме.

Следующий матч «Металлург» сыграет на выезде послезавтра, 22 декабря, соперником будет СКА.