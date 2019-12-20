«Металлург» и Буйницкий расторгли контракт
Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск) и нападающий Дмитрий Буйницкий расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
В сезоне-2019/20 Континетальной хоккейной лиги Буйницкий сыграл за «Металлург» девять матчей, в которых не забил ни одной шайбы, но отдал одну результативную передачу.
«Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
«Металлург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 39 матчах команда из Магнитогорска одержала 18 побед и потерпела 21 поражение, семь из которых — в овертайме.
Следующий матч «Металлург» сыграет на выезде послезавтра, 22 декабря, соперником будет СКА.
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- 20 декабря 2019
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