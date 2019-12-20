Бывшая жена Зайцева написала заявление в СК на отца хоккеиста и Катю Гордон

Маргарита, бывшая супруга форварда «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, написала заявление в Следственный комитет РФ на своего бывшего тестя и журналистку Катю Гордон. Её Маргарита обвинила в распространении видео с частной жизнью, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее Игорь Зайцев, отец Никиты, распространил видео, которые якобы доказывают измены Маргариты. На видео она находится с неким мужчиной. Сама девушка заявила, что видео было снято камерами наблюдения уже после того, как она разошлась с Зайцевым.

Маргарита требует возбудить дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.

Осенью стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.