Спортивный директор «Салавата Юлаева»: Умарк не собирается заканчивать

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал слухи о возможном уходе форварда уфимцев Линуса Умарка. Ранее Умарк заявил, что по окончании сезона может покинуть КХЛ.

«Он очень многое сделал для клуба, это знаковый игрок для «Салавата». Взять и бросить играть – он не того калибра спортсмен. Умарк – большой игрок, он не собирается заканчивать. Есть уровень, который он держит. Уверен, что он будет показывать свою игру», — приводит слова Чижова «Бизнес Online».

Умарк выступает за «Салават Юлаев» с 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 33 (8+25) очка.

Ранее бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко раскритиковал Умарка. По словам Григоренко, комментарии шведского форварда лишь мешают команде.