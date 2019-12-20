Спортивный директор «Салавата Юлаева»: Умарк не собирается заканчивать

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал слухи о возможном уходе форварда уфимцев Линуса Умарка. Ранее Умарк заявил, что по окончании сезона может покинуть КХЛ.
«Он очень многое сделал для клуба, это знаковый игрок для «Салавата». Взять и бросить играть – он не того калибра спортсмен. Умарк – большой игрок, он не собирается заканчивать. Есть уровень, который он держит. Уверен, что он будет показывать свою игру», — приводит слова Чижова «Бизнес Online».
Умарк выступает за «Салават Юлаев» с 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 33 (8+25) очка.
Ранее бывший капитан «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко раскритиковал Умарка. По словам Григоренко, комментарии шведского форварда лишь мешают команде.
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