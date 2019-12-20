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Вишневский после разрыва контракта с «Автомобилистом» перешёл в «Спартак»

Вишневский после разрыва контракта с «Автомобилистом» перешёл в «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Иван Вишневский подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба столичного клуба. 31-летний защитник заключил контракт до 30 апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что Вишневский покинул «Автомобилист». Стороны разорвали соглашение без выплаты компенсации. Контракт Вишневского действовал до конца сезона.

Защитник пополнил состав “Автомобилиста” в прошлом сезоне и в общей сложности сыграл за уральскую команду 77 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 28 результативных передач при показателе полезности "-6".

31-летний защитник помимо «Автомобилиста» в КХЛ выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор». В общей сложности он отыграл 487 матчей, набрав 144 (47+97) очка при показателе полезности «-30» и 192 минутах штрафа.

«Автомобилист» без выплаты компенсации расторг контракт с защитником Вишневским
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