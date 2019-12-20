Панин извинился за слова о дебилах в адрес спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал собственные слова в адрес спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. Ранее Панин, узнав о двухматчевой дисквалификации, назвал членов комитета «дебилами».

«Объяснение по поводу инцидента с комментарием, размещённом в личном аккаунте социальной сети «Инстаграм».

У меня не было намерений оскорбить членов спортивно-дисциплинарного комитета или поставить под сомнение решение о моей двухматчевой дисквалификации. Двусмысленный комментарий мною был удалён, сделаны выводы о недопустимости подобного поведения, которое может угрожать репутации клуба и Континентальной хоккейной лиги.

Разумеется, впредь подобные недоразумения больше не будут допущены», — написал хоккеист в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Панина.