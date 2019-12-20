Буйницкий, разорвавший контракт с «Металлургом», может перейти в «Авангард»

Форвард сборной Беларуси Дмитрий Буйницкий может продолжить карьеру в омском «Авангарде», сообщает «Страница хоккея Буларуси». По информации издания, «Авангард» проявляет интерес к нападающему.
Ранее Буйницкий покинул «Металлург» после того, как стороны разорвали контракт.
В сезоне-2019/20 Континетальной хоккейной лиги Буйницкий сыграл за «Металлург» девять матчей, в которых не забил ни одной шайбы, но отдал одну результативную передачу. В декабре Буйницкий в составе национальной сборной Беларуси стал победителем Турнира шести наций в Венгрии. В трёх матчах он набрал 3 (1+2) результативных балла.
«Металлург» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В 39 матчах команда из Магнитогорска одержала 18 побед и потерпела 21 поражение, семь из которых — в овертайме.
- 20 декабря 2019
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