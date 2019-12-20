Форварда «Ак Барса» Глухова дисквалифицировали на один матч за атаку игрока сзади

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов дисквалифицирован на один матч по итогам рассмотрения инцидента регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В этой встрече форвард атаковал соперника сзади.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Михаила Глухова наказание по п.1.2.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака сзади), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев», проходивший накануне, 19 декабря, завершился победой казанцев со счётом 2:1.

21 декабря «Ак Барс» встретится в Казани с «Сибирью», а уфимский клуб в тот же день проведёт выездной матч с «Авангардом».