«Спартак» — «Сочи»: Гончаров заработал удаление «5+20»

В Москве в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимает «Сочи».

Уже в начале первого периода «спартаковец» Максим Гончаров получил дисциплинарный штраф до конца игры за блокировку.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);

Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Галимов;

Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Кулик, Тришин, Хохлачёв — Аркалов — Кокарев.



«Сочи»:

Проскуряков (Налимов);

Бертильссон – Эллис, Алтыбармакян – Росен – Стрёмвалль;

Погоришный – Климонтов, Лугин – Точицкий – Шмелёв;

Александров – Воробьёв, Выглазов – Коллинс – Рахимуллин;

Назаревич – Старков, Архипов – Томилин – Мосалёв.