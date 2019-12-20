Никитин: в моей команде на Матче звёзд Грецкий? Уэйн?
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал приглашение на Матч звёзд КХЛ. Никитин возглавит команду дивизиона Тарасова. Он уже в третий раз подряд будет наставником команды на Матче звёзд.
«Это результат работы всей нашей команды — тренерского и спортивного штабов. Не думаю, что это лично моя заслуга. Прошлые Матчи звёзд запомнились тем, что ребята там переключались и отдыхали. Было много позитивных моментов, встреч со старыми друзьями. Хоккей — это не только работа, но и радость.
В моей команде Грецкий? Уэйн? Выбор сделан, и его нужно принять. Думаю, неправильно будет уделять очень много внимания этому. Если он приедет, мы его примем в свою хоккейную семью», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.
Определились тренеры команд на Матче звёзд КХЛ
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