Самонов: со штангами не разговариваю, но могу погладить
Голкипер СКА Александр Самонов рассказал, в каких матчах чувствует себя комфортнее. Вратарь питерцев признался, что не разговаривает со штангами.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Нравится, когда много или мало бросков? Мне лучше, когда много. 40 — самое то. Ничего страшного, что так много, зато не расслабляешься и всё время в фокусе.
Разговариваю ли со штангами? Нет. Но иногда могу погладить, если момент такой, что уже вроде бы без шансов для меня, но шайба в штангу попадает. Но разговаривать со штангой или заговаривать — это точно не про меня. Да, у голкиперов специфическая работа. Но не думаю, что из-за этого нас стоит чудиками называть», — приводит слова Самонова пресс-служба КХЛ.
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