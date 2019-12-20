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Самонов: со штангами не разговариваю, но могу погладить

Самонов: со штангами не разговариваю, но могу погладить
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер СКА Александр Самонов рассказал, в каких матчах чувствует себя комфортнее. Вратарь питерцев признался, что не разговаривает со штангами.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Нравится, когда много или мало бросков? Мне лучше, когда много. 40 — самое то. Ничего страшного, что так много, зато не расслабляешься и всё время в фокусе.

Разговариваю ли со штангами? Нет. Но иногда могу погладить, если момент такой, что уже вроде бы без шансов для меня, но шайба в штангу попадает. Но разговаривать со штангой или заговаривать — это точно не про меня. Да, у голкиперов специфическая работа. Но не думаю, что из-за этого нас стоит чудиками называть», — приводит слова Самонова пресс-служба КХЛ.

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