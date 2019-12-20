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Хартли — о приглашении на Матч звёзд КХЛ: год назад Мария Басс проделала отличную работу

Хартли — о приглашении на Матч звёзд КХЛ: год назад Мария Басс проделала отличную работу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал приглашение на Матч звёзд КХЛ. Хартли будет руководить командой дивизиона Чернышёва.

«Всегда интересно принимать участие в таких событиях, где на одном льду будут выступать самые яркие хоккеисты КХЛ. Как тренер, понимаю, что Матчи звёзд созданы для игроков, болельщиков и спонсоров, мой вызов связан с тем, как играет моя команда в этом сезоне. Горжусь и рад возможности представлять «Авангард» на этом событии.

В прошлом году наша команда одержала победу на Матче звёзд. Если кто-то захочет примерить корону, нет проблем, мне важно, как «Авангард» выступит в сезоне. В Казани я получил большое удовольствие, удалось познакомиться с такими хоккейными легендами, как Александр Мальцев и Владислав Третьяк, пообщаться с игроками в неформальной обстановке. Была отличная атмосфера, игроки получили возможность побыть в эти дни с семьями.

Не знаю, кто будет вторым тренером, но год назад Мария Басс проделала невероятную работу. Если она захочет продлить контракт, буду только рад», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Определились тренеры команд на Матче звёзд КХЛ
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