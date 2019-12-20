Квартальнов — о приглашении на Матч звёзд: это очень большая честь и оценка нашей работы

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал приглашение на Матч звёзд КХЛ. Квартальнов возглавит сборную дивизиона Харламова.

«Конечно, это приятно, но я считаю, что есть очень много достойных специалистов, которые могут туда поехать. Мне остаётся только с радостью принять это приглашение. Это очень большая честь и оценка нашей работы, но сезон в разгаре, ещё многое нужно сделать.

В каждом городе Матч звёзд был большим праздником хоккея для болельщиков. Это очень интересно, много удовольствия от игры, от атмосферы, от общения. Это положительные эмоции, которые ты получаешь за небольшой промежуток времени.

Второй тренер? Думаю, любое решение, которое в этом вопросе примет лига, будет верным. Будет ли это коллега по тренерскому цеху, журналист или кто-то ещё, — мы получим ещё одну возможность пообщаться в неформальной обстановке, хорошо провести время и внести свой вклад в новый праздник хоккея», — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.