«Барыс» обыграл в гостях «Витязь» и одержал четвёртую победу подряд

В Подольске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал «Барыс».
В первом периоде команды обменялись результативными атаками. На 13-й минуте Якуб Ержабек вывел хозяев вперёд, но уже через пять минут Корбан Найт восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде «Барыс» не только вышел вперёд, но и развил преимущество. Кёртис Валк, Линдус Виделль и Дмитрий Шевченко записали в свой актив по заброшенной шайбе.
В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Святослав Гребенщиков сократил отставание хозяев в счёте, но Виделль оформил дубль и вновь довёл отрыв от трёх голов.
Для «Барыса» эта победа стала четвёртой подряд. «Витязь» в пяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ потерпел уже третье поражение.
- 20 декабря 2019
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