Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» обыграл в гостях «Витязь» и одержал четвёртую победу подряд

«Барыс» обыграл в гостях «Витязь» и одержал четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В Подольске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» принимал «Барыс».

В первом периоде команды обменялись результативными атаками. На 13-й минуте Якуб Ержабек вывел хозяев вперёд, но уже через пять минут Корбан Найт восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде «Барыс» не только вышел вперёд, но и развил преимущество. Кёртис Валк, Линдус Виделль и Дмитрий Шевченко записали в свой актив по заброшенной шайбе.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 5
Барыс
Нур-Султан
1:0 Ержабек (Лаюнен, Бывальцев) – 13:55' (5x3)   1:1 Найт (Диц, Виделль) – 18:13' (5x4)   1:2 Валк (Маклюков, Найт) – 24:50' (5x5)   1:3 Виделль (Метальников, Найт) – 32:31' (5x5)   1:4 Шевченко (Блэкер, Бойд) – 39:11' (5x5)   2:4 Гребенщиков – 48:44' (5x5)   2:5 Виделль (Валк, Найт) – 53:13' (5x5)

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Святослав Гребенщиков сократил отставание хозяев в счёте, но Виделль оформил дубль и вновь довёл отрыв от трёх голов.

Для «Барыса» эта победа стала четвёртой подряд. «Витязь» в пяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ потерпел уже третье поражение.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019