Вайсфельд: «Салават Юлаев» должен найти способ мотивировать Умарка

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре форварда «Салавата Юлаева» Линуса Умарка. Ранее швед заявил, что может покинуть КХЛ по окончании сезона.
«Хорошо знаю Линуса ещё по работе в Уфе. Сейчас он играет ниже своих возможностей. На то есть и объективные причины. Самая большая проблема — отсутствие Кемппайнена, перешедшего в СКА. Роль Йоонаса в той тройке была очень важна. Ещё один минус — Хартикайнен не в лучшей форме после травмы. Кроме всего прочего, Умарк — художник на льду. Ему нужно вдохновение, определённое настроение, чтобы показать класс, поэтому в ходе «регулярки» у него бывают спады.
Однако в плей-офф форвард полностью отдаётся игре и показывает всё на что способен. В матчах на вылет он максимально эффективен. А вот сейчас руководители клуба и тренеры должны найти способ его мотивировать.
Умарка упрекнули, что он заранее объявил, что проводит в Уфе последний сезон? Это за Линусом водится. Он даёт много интервью и порой не следит за тем, что говорит. Вот и сейчас так получилось. С моей точки зрения, такие заявления заранее делать не стоит. Это вызывает раздражение определённой части трудящихся. Но Умарк, возможно, считает по-другому», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
- 20 декабря 2019
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
20:39
-
20:11
-
20:07
-
19:56
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:47
-
18:36
-
18:08
-
17:56
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:37
-
16:25
-
16:14
-
16:00
-
15:40
-
15:23
-
15:20
-
15:00
-
14:35
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
13:01
-
12:51
-
12:30