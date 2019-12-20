«Спартак» одолел в овертайме «Сочи», проигрывая со счётом 0:3

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на своём льду одержал волевую победу в матче с ХК «Сочи».
Начало встречи прошло под диктовку гостей. На 5-й минуте Денис Мосалёв открыл счёт, а во втором периоде «леопарды» забросили ещё две шайбы, отличились Мальте Стрёмвалль и Андрей Алтыбармакян.
«Спартак» сумел вернуться в игру в заключительной 20-минутке. Москвичи в течение 10 минут забросили три шайбы, голы на свой счёт записали Ансель Галимов, Аким Тришин и Денис Кокарев. Равенство в счёте продержалось недолго, уже через три минуты Стрёмвалль оформил дубль. Но «Спартак» снова отыгрался, шайбу забросил Яков Рылов.
В итоге матч перешёл в овертайм. Победную шайбу забросил Дмитрий Вишневский, хозяева реализовали большинство.
«Спартак» одержал третью победу в пяти последних матчах. Для «Сочи» это поражение стало вторым в пяти последних матчах.
- 20 декабря 2019
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