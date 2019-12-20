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«Спартак» одолел в овертайме «Сочи», проигрывая со счётом 0:3

«Спартак» одолел в овертайме «Сочи», проигрывая со счётом 0:3
Хоккей / КХЛ 0

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на своём льду одержал волевую победу в матче с ХК «Сочи».

Начало встречи прошло под диктовку гостей. На 5-й минуте Денис Мосалёв открыл счёт, а во втором периоде «леопарды» забросили ещё две шайбы, отличились Мальте Стрёмвалль и Андрей Алтыбармакян.

«Спартак» сумел вернуться в игру в заключительной 20-минутке. Москвичи в течение 10 минут забросили три шайбы, голы на свой счёт записали Ансель Галимов, Аким Тришин и Денис Кокарев. Равенство в счёте продержалось недолго, уже через три минуты Стрёмвалль оформил дубль. Но «Спартак» снова отыгрался, шайбу забросил Яков Рылов.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Мосалёв (Александров, Лугин) – 05:57' (5x3)   0:2 Стрёмвалль (Росен, Алтыбармакян) – 33:15' (5x5)   0:3 Алтыбармакян (Эллис) – 38:55' (5x5)   1:3 Галимов (Херсли, Рылов) – 43:01' (5x5)   2:3 Тришин (Аркалов, Кокарев) – 48:49' (5x5)   3:3 Кокарев – 52:50' (5x5)   3:4 Стрёмвалль (Эллис, Алтыбармакян) – 55:04' (5x5)   4:4 Рылов (Даугавиньш, Зубов) – 56:27' (5x5)   5:4 Вишневский (Херсли) – 64:38' (4x3)

В итоге матч перешёл в овертайм. Победную шайбу забросил Дмитрий Вишневский, хозяева реализовали большинство.

«Спартак» одержал третью победу в пяти последних матчах. Для «Сочи» это поражение стало вторым в пяти последних матчах.

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