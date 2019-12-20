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Скабелка: спасибо Карлссону, у «Витязя» было достаточно моментов, чтобы забить больше

Скабелка: спасибо Карлссону, у «Витязя» было достаточно моментов, чтобы забить больше
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба из Казахстана.

«Всегда непросто играть в Подольске, здесь сильная команда. В первой половине стартового периода «Витязь», несмотря на то что играл вчера, был быстрее и свежее нас. Мы не очень хорошо начали, но в середине периода нам удалось выравнять игру. Второй период нам удался по счёту и по качеству игры. А вот в третьем это качество ушло.

И у нас, и у «Витязя» было много невынужденных ошибок. Спасибо Карлссону за то, что оставил нас в игре. «Витязь» мог забить и больше. У них было достаточно моментов для того, чтобы вернуться в игру. Конечно, мы довольны выездной победой. Готовимся к следующей игре», — цитирует Скабелку AllHockey.

«Барыс» обыграл в гостях «Витязь» и одержал четвёртую победу подряд
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