Кравец: «Витязь» в матче с «Барысом» играл лишь в первом и третьем периодах

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча завершилась победой клуба из Казахстана со счётом 5:2.

«В хоккей нужно играть шестьдесят минут. А мы сыграли первый и третий периоды. Естественно, что в игре с «Барысом» нельзя допускать ошибки на протяжении всех шестидесяти минут. Все мы знали, что они очень здорово играют на своём и чужом пятаках. Нашей главной задачей на сегодня было обеспечить безопасность на своём пятачке. Но у нас это не получилось, особенно во втором периоде, когда соперник смог реализовать свои моменты. Впереди тяжёлые игры. Нам нельзя опускать руки. Нужно всё проанализировать и подготовиться к ним.

Когда в строй вернётся Кочетков? Когда тренер вратарей решит поставить его в ворота. Он тренируется с командой практически неделю», — цитирует Кравца AllHockey.