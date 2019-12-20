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Знарок: мужики вышли и боролись до конца, это действительно команда

Знарок: мужики вышли и боролись до конца, это действительно команда
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Москвичи проигрывали со счётом 0:3, но вырвали победу в овертайме — 5:4 ОТ.

«Неважный первый период, подкосило нас удаление до конца матча Максима Гончарова. Если бы там человек с шайбой был у «Сочи», то ничего бы и не было. Следом нас оставили втроём, и пропустили первый гол.

Благодарен команде за третий период, это многого стоит. Мужики вышли и бились до конца, мне это очень приятно, это действительно команда», — цитирует Знарка РИА «Новости».

«Спартак» одержал третью победу в пяти последних матчах. Для «Сочи» это поражение стало вторым в пяти последних матчах.

«Спартак» одолел в овертайме «Сочи», проигрывая со счётом 0:3
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