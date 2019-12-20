Андриевский — о матче со «Спартаком»: хорошая развязочка была
Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». «Сочи» выигрывал со счётом 3:0, но в итоге потерпел поражение в овертайме — 4:5.
«Обидно проигрывать такие матчи, когда действуешь неплохо и ведёшь в счёте. Как говорится, это игра, всё зависит от ошибок. Надеюсь, что болельщикам понравился матч, хорошая развязочка была, в концовке много голов. Думаю, болельщики остались довольны, многим матч поднял настроение.
Нужно сделать правильные выводы и смотреть в будущее. На тренировках мы смотрим, как действуют вратари. Кто из них лучше смотрится, лучше готов, тот и играет первым номером», — приводит слова Андриевского AllHockey.
«Спартак» одолел в овертайме «Сочи», проигрывая со счётом 0:3
- 20 декабря 2019
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