Андриевский — о матче со «Спартаком»: хорошая развязочка была

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». «Сочи» выигрывал со счётом 3:0, но в итоге потерпел поражение в овертайме — 4:5.

«Обидно проигрывать такие матчи, когда действуешь неплохо и ведёшь в счёте. Как говорится, это игра, всё зависит от ошибок. Надеюсь, что болельщикам понравился матч, хорошая развязочка была, в концовке много голов. Думаю, болельщики остались довольны, многим матч поднял настроение.

Нужно сделать правильные выводы и смотреть в будущее. На тренировках мы смотрим, как действуют вратари. Кто из них лучше смотрится, лучше готов, тот и играет первым номером», — приводит слова Андриевского AllHockey.