Гурьянов забил седьмой гол в сезоне НХЛ. Видео
В Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Даллас Старз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Флориды». За «Даллас» шайбу забросил российский нападающий Денис Гурьянов.
Видео с голом Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, россиянин забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету игрока 12 очков (7+5), которые он набрал в 32 играх.
Всего в НХЛ Гурьянов провёл 54 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.
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