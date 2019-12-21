Бучневич забил 6-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3. За «Нью-Йорк Рейнджерс» одну из шайб забросил российский нападающий Павел Бучневич. Ранее россиянин отметился результативной передачей. Также за хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Видео с голом Бучневича можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Павел Бучневич забил шестой гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету россиянина 21 очко (6+15) в 34 играх.