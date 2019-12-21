Бишоп пропустил 4 шайбы за 8 минут и был заменён на Худобина

В Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 7:2 в пользу хозяев. Во втором периоде «Флорида» смогла забросить в ворота «Далласа» четыре шайбы за восемь минут. В этот момент в воротах находился Бен Бишоп. После этого американский голкипер был заменён, а его место занял российский вратарь Антон Худобин. В середине периода при счёте 6:1 в пользу хозяев Ноэль Аккьяри реализовал буллит и увеличил преимущество своей команды.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Худобин провёл 15 матчей, 12 из которых начинал в стартовом составе.