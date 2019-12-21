2 очка Михеева помогли «Торонто» обыграть на выезде «Рейнджерс»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась гостевой победой со счётом 6:3.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 2 (1+1) очка в этом матче. Его игровое время составило 14 минут и 12 секунд, а показатель полезности – «+2». Таким образом, Михеев набрал 21 (7+14) очко в 36 матчах.
Видео заброшенной шайбы Михеева в ворота «Рейнджерс» можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич также набрал 2 (1+1) очка в этом матче. Он провёл на льду 18 минут и 44 секунды с показателем полезности «+1».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 20 минут и 29 секунд. На его счету 1 голевая передача. Коэффициент полезности — «+1».
«Торонто» одержал 3-ю победу подряд, а «Рейнджерс» уступил в 3-й игре кряду.
«Торонто» занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 36 матчах. «Рейнджерс» (36) — 12-е.
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