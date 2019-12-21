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«Вашингтон» забросил 6 шайб в ворота «Нью-Джерси». Овечкин и Орлов набрали 3 очка на двоих

«Вашингтон» забросил 6 шайб в ворота «Нью-Джерси». Овечкин и Орлов набрали 3 очка на двоих
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче отметился голом и результативной передачей. Его игровое время составило 19 минут и 1 секунду. Показатель полезности – «+3».

Защитник столичного клуба Дмитрий Орлов провёл на льду 21 минуту и 31 секунду с коэффициентом полезности «+3». В этом матче на его счету голевая передача.

Российский вратарь Илья Самсонов, защищавший ворота «Вашингтона» с первых минут, отразил 24 из 27 бросков.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился 2 голевыми передачами в этой встрече, Он провёл на площадке 12 минут и 51 секунду. Показатель полезности – «+1». Теперь на его счету стало 17 (5+12) очков в 31 матче.

«Вашингтон» набрал 55 очков в 36 матчах и является лидером Восточной конференции. «Нью-Джерси» (27) – на 15-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Палмьери (Хишир, Суббэн) – 04:00' (5x4)   1:1 Овечкин (Бекстрём, Уилсон) – 18:25' (5x5)   1:2 Бекстрём (Карлсон, Уилсон) – 19:36'   2:2 Коулман (Гусев) – 24:15'   2:3 Бекстрём (Орлов, Овечкин) – 39:31' (5x5)   2:4 Карлсон (Кемпны, Бекстрём) – 40:42' (5x5)   2:5 Зигенталер (Гудас, Дауд) – 46:53' (5x5)   2:6 Паник (Эллер, Хагелин) – 55:33' (5x5)   3:6 Вуд (Сиверсон, Гусев) – 59:37' (5x5)
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