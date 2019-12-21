«Вашингтон» забросил 6 шайб в ворота «Нью-Джерси». Овечкин и Орлов набрали 3 очка на двоих

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче отметился голом и результативной передачей. Его игровое время составило 19 минут и 1 секунду. Показатель полезности – «+3».
Защитник столичного клуба Дмитрий Орлов провёл на льду 21 минуту и 31 секунду с коэффициентом полезности «+3». В этом матче на его счету голевая передача.
Российский вратарь Илья Самсонов, защищавший ворота «Вашингтона» с первых минут, отразил 24 из 27 бросков.
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился 2 голевыми передачами в этой встрече, Он провёл на площадке 12 минут и 51 секунду. Показатель полезности – «+1». Теперь на его счету стало 17 (5+12) очков в 31 матче.
«Вашингтон» набрал 55 очков в 36 матчах и является лидером Восточной конференции. «Нью-Джерси» (27) – на 15-м месте.
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