Нападающий «Далласа» Радулов пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил гостевой матч с «Флоридой Пантерз» (4:7) из-за травмы нижней части тела, сообщает обозреватель Майк Хейка в своём «твиттере».

О сроках восстановления форварда не сообщается.

В этом сезоне Радулов принял участие в 35 из 37 игр, в которых отметился 24 (10+14) очками. Он является вторым бомбардиром «Далласа». Показатель полезности составляет «+13».

Ранее один матч россиянин пропускал по решению тренерского штаба.