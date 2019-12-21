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Нападающий «Далласа» Радулов пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы

Нападающий «Далласа» Радулов пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил гостевой матч с «Флоридой Пантерз» (4:7) из-за травмы нижней части тела, сообщает обозреватель Майк Хейка в своём «твиттере».

О сроках восстановления форварда не сообщается.

В этом сезоне Радулов принял участие в 35 из 37 игр, в которых отметился 24 (10+14) очками. Он является вторым бомбардиром «Далласа». Показатель полезности составляет «+13».

Ранее один матч россиянин пропускал по решению тренерского штаба.

Радулов возвращён в состав «Далласа» и тренируется во втором звене
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