Нападающий «Далласа» Радулов пропустил матч с «Флоридой» из-за травмы
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил гостевой матч с «Флоридой Пантерз» (4:7) из-за травмы нижней части тела, сообщает обозреватель Майк Хейка в своём «твиттере».
О сроках восстановления форварда не сообщается.
В этом сезоне Радулов принял участие в 35 из 37 игр, в которых отметился 24 (10+14) очками. Он является вторым бомбардиром «Далласа». Показатель полезности составляет «+13».
Ранее один матч россиянин пропускал по решению тренерского штаба.
Радулов возвращён в состав «Далласа» и тренируется во втором звене
- 21 декабря 2019
-
07:53
-
07:33
-
07:15
-
06:44
-
06:18
-
05:55
-
04:50
-
04:28
-
03:55
-
03:46
-
03:21
- 20 декабря 2019
-
23:42
-
23:41
-
23:16
-
23:12
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
20:39
-
20:11
-
20:07
-
19:56
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:47
-
18:36
-
18:08
-
17:56
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:37
-
16:25
Партнерский контент