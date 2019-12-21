Игрок «Флориды» Аккьяри повторил достижение Буре, оформив хет-трики в двух играх кряду

В очередном матче НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

Хет-трик во втором матче подряд оформил нападающий «Флориды» Ноэль Аккьяри. В предыдущем матче он трижды поразил ворота «Оттавы Сенаторз» (6:1).

Аккьяри повторил достижение Павла Буре, который также оформил хет-трики в двух матчах подряд в феврале 2001 года — с «Атлантой Трэшерз» (сейчас «Виннипег Джетс») и «Аризоной Койотс», сообщает обозреватель «Флориды» Джордж Ричардс в своём «твиттере».

В этом сезоне на счету Аккьяри 14 (11+3) очков в 31 матче. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 210 матчах, в которых набрал 45 (29+16) очков.