Игрок «Флориды» Аккьяри повторил достижение Буре, оформив хет-трики в двух играх кряду
В очередном матче НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
Хет-трик во втором матче подряд оформил нападающий «Флориды» Ноэль Аккьяри. В предыдущем матче он трижды поразил ворота «Оттавы Сенаторз» (6:1).
Аккьяри повторил достижение Павла Буре, который также оформил хет-трики в двух матчах подряд в феврале 2001 года — с «Атлантой Трэшерз» (сейчас «Виннипег Джетс») и «Аризоной Койотс», сообщает обозреватель «Флориды» Джордж Ричардс в своём «твиттере».
В этом сезоне на счету Аккьяри 14 (11+3) очков в 31 матче. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 210 матчах, в которых набрал 45 (29+16) очков.
«Даллас» и «Флорида» забросили 11 шайб на двоих. Гурьянов набрал 12-е очко в сезоне
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