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«Питтсбург» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Эдмонтон». У Малкина 30-е очко в сезоне

«Питтсбург» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Эдмонтон». У Малкина 30-е очко в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут и 52 секунды и отметился результативной передачей. Показатель его полезности составил «-1». Теперь на его счету 30 (9+21) очков в 21 матче. Он является вторым бомбардиром «Питтсбурга».

«Питтсбург» одержал 4-ю подряд победу, а «Эдмонтон» потерпел поражения в 4 из 5 последних игр.

«Питтсбург», набрав 46 очков в 35 играх, занимает 5-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» (42) – 7-е на Западе.

В следующем матче «Питтсбург Пингвингз» на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон Ойлерз» примет «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Руведел (Кагун, Астон-Риз) – 07:56' (5x5)   0:2 Бландизи (Астон-Риз, Петтерссон) – 12:56' (5x5)   1:2 Кассиан – 26:41' (5x5)   1:3 Макканн – 35:38' (5x5)   2:3 Шихан (Нурс, Бир) – 39:37' (4x5)   2:4 Летанг (Малкин, Раст) – 40:38' (5x4)    (Петтерссон, Блюгерс) – '
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