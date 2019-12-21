«Питтсбург» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Эдмонтон». У Малкина 30-е очко в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут и 52 секунды и отметился результативной передачей. Показатель его полезности составил «-1». Теперь на его счету 30 (9+21) очков в 21 матче. Он является вторым бомбардиром «Питтсбурга».
«Питтсбург» одержал 4-ю подряд победу, а «Эдмонтон» потерпел поражения в 4 из 5 последних игр.
«Питтсбург», набрав 46 очков в 35 играх, занимает 5-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» (42) – 7-е на Западе.
В следующем матче «Питтсбург Пингвингз» на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон Ойлерз» примет «Монреаль Канадиенс».
- 21 декабря 2019
-
07:53
-
07:33
-
07:15
-
06:44
-
06:18
-
05:55
-
04:50
-
04:28
-
03:55
-
03:46
-
03:21
- 20 декабря 2019
-
23:42
-
23:41
-
23:16
-
23:12
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
20:39
-
20:11
-
20:07
-
19:56
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:47
-
18:36
-
18:08
-
17:56
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:37
-
16:25