«Питтсбург» одержал 4-ю победу кряду, обыграв «Эдмонтон». У Малкина 30-е очко в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут и 52 секунды и отметился результативной передачей. Показатель его полезности составил «-1». Теперь на его счету 30 (9+21) очков в 21 матче. Он является вторым бомбардиром «Питтсбурга».

«Питтсбург» одержал 4-ю подряд победу, а «Эдмонтон» потерпел поражения в 4 из 5 последних игр.

«Питтсбург», набрав 46 очков в 35 играх, занимает 5-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» (42) – 7-е на Западе.

В следующем матче «Питтсбург Пингвингз» на выезде сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон Ойлерз» примет «Монреаль Канадиенс».