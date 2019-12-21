Овечкин стал шестым в истории НХЛ по голам на выезде

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба в ворота «Дэвилз» стала для россиянина уже 346-й в выездных матчах НХЛ. Он вышел на 6-е место в истории НХЛ, сравнявшись с легендарным канадцем Марселем Дионном.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 35 (22+13) очков в 36 матчах. Всего за карьеру он набрал 1244 (679+565) очка в 1119 матчах.

«Вашингтон» набрал 55 очков в 36 матчах и является лидером Восточной конференции. «Нью-Джерси» (27) – на 15-м месте.