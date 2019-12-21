Овечкин стал шестым в истории НХЛ по голам на выезде
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба в ворота «Дэвилз» стала для россиянина уже 346-й в выездных матчах НХЛ. Он вышел на 6-е место в истории НХЛ, сравнявшись с легендарным канадцем Марселем Дионном.
В нынешнем сезоне на счету Овечкина 35 (22+13) очков в 36 матчах. Всего за карьеру он набрал 1244 (679+565) очка в 1119 матчах.
«Вашингтон» набрал 55 очков в 36 матчах и является лидером Восточной конференции. «Нью-Джерси» (27) – на 15-м месте.
«Вашингтон» забросил 6 шайб в ворота «Нью-Джерси». Овечкин и Орлов набрали 3 очка на двоих
- 21 декабря 2019
-
09:36
-
09:27
-
09:13
-
09:04
-
09:01
-
08:10
-
07:53
-
07:33
-
07:15
-
06:44
-
06:18
-
05:55
-
04:50
-
04:28
-
03:55
-
03:46
-
03:21
- 20 декабря 2019
-
23:42
-
23:41
-
23:16
-
23:12
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
20:39
-
20:11
-
20:07
-
19:56
-
19:42
-
19:15
-
18:56
-
18:47
-
18:36
-
18:08
Партнерский контент