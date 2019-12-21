Малкин догнал Могильного в списке самых результативных российских игроков
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» обыграл на выезде «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2.
Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу и вышел на третье место в списке самых результативных россиян в истории НХЛ. Форвард набрал 1032-е очко в карьере и догнал Александра Могильного.
Следующий ориентир для Малкина — Сергей Фёдоров, на счету которого 1179 очков. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 1246.
В нынешнем сезоне Малкин провёл 21 матч в регулярном чемпионате. На счету уроженца Магнитогорска девять заброшенных шайб и 21 результативная передача при показателе полезности «+10».
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