Самсонов — второй вратарь в истории НХЛ, выигравший семь первых выездных матчей

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Российский вратарь столичной команды Илья Самсонов отразил 24 броска из 27. Он стал вторым голкипером в истории НХЛ, кому удалось выиграть каждый из семи первых выездных матчей. В конце 90-х подобное удалось вратарю «Сент-Луис Блюз» Бренту Джонсону.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этом матче записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу. Его игровое время составило 19 минут 1 секунду. Показатель полезности — «+3».
Защитник столичного клуба Дмитрий Орлов провёл на льду 21 минуту 31 секунду с коэффициентом полезности «+3». В этом матче на его счету одна голевая передача.
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