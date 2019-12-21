Потерпит ли «Салават Юлаев» третье поражение подряд?

Сегодня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится семь матчей.

Турнирная таблица и календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — «Динамо» Мн;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Торпедо»;

— «Трактор» — «Нефтехимик»;

— «Йокерит» — «Динамо» Р;

— «Локомотив» — «Северсталь»;

— «Авангард» — «Салават Юлаев»;

— «Ак Барс» — «Сибирь».

Принять участие в опросе также можно на «Рамблере».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финале подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» со счётом 4-0 в серии. Столичный клуб впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина.