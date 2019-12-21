Духачек: приглашение Ковальчука — не проблема денег, но большой вопрос «химии»

Известный североамериканский обозреватель издания The Athletic Эрик Духачек прокомментировал ситуацию нападающего Ильи Ковальчука, который остаётся без команды, после того как его контракт с «Лос-Анджелесом» был расторгнут.



«К сожалению для клуба, «короли» так и не смогли найти «химию» с Ковальчуком — этого не получилось ни в сочетании с Анже Копитаром, ни с Джеффом Картером, ни с центрами третьего и четвёртого звеньев. Есть ли клуб в НХЛ, где Илья может показывать хороший хоккей? Его лучшая игра была, возможно, в «Нью-Джерси», когда в 2014 году «дьяволы» под руководством Питера Дебура вышли в финал Кубка Стэнли.



Некоторые звёздные игроки легко приспосабливаются к маленькому игровому времени и максимально используют возможности, но это не относится к Ковальчуку. У него не тот темперамент, чтобы сидеть на скамейке долгое время и вступать в бой, когда наступит его смена. Формально он может претендовать на минимальный контракт в команде, которая будет претендовать на Кубок Стэнли. Но как обращаться с хоккеистом, который не приносит большой пользы, если не играет много? Сложная дилемма.



Ковальчук в спецбригадах большинства (12 очков за два сезона) был почти так же плох, как и в равных составах (31 очко за тот же отрезок). Кто из команд рискнёт? С финансовой точки зрения это будет низкий риск. Но как это повлияет на «химию» команды — большой вопрос», — отметил Духачек.

Ковальчук окажется в команде Малкина? Три варианта для русской звезды в НХЛ Как бы ни старались эксперты списать Илью со счетов, к нему по-прежнему есть интерес.