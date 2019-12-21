Бекстрём: мне повезло, что играю с таким великим хоккеистом, как Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился эмоциями после встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3). Шведский хоккеист провёл 900-й совместный матч с капитаном команды Александром Овечкиным.
«По правде говоря, это очень здорово. Не ожидал этого, но иногда такое происходит. Приятно быть частью такого клуба и играть вместе с таким великим хоккеистом, как Алекс Овечкин. Мне очень повезло, поэтому необходимо получать удовольствие от каждого момента», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт «Вашингтона».
В матче с «дьяволами» скандинавский форвард записал на свой счёт два результативных броска и отдал две голевые передачи при показателе полезности «+3». Овечкин набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «+3».
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